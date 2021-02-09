Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что Армении из-за призыва данной страны к Западу ввести санкции против РФ может угрожать лишение поддержки со стороны Москвы. В ОДКБ имеется обязанность защищать Ереван при наличии внешней угрозы.

Виктор Баранец выразил своё мнение об отношениях между Арменией и РФ после вопроса о влиянии Москвы на Турцию в Азербайджане, пишет издание «Актуальные новости».

Анкара пытается открыть свои авиабазы в данной стране, вместе с тем любое государство может разместить у себя базы ВВС других стран.

Далее обозреватель коснулся Армении, так как посол данной страны в Нидерландах поддержал идею о введении санкционных ограничений против Москвы из-за блогера Алексея Навального. Он отметил, что Ереван может отказаться также и от приобретения российского оружия. Наряду с этим страна является союзником Москвы в рамках ОДКБ.

Подобная позиция Армении полностью лишит её поддержки со стороны РФ. Речь может зайти о необходимости вывода российских войск и отказа от размещения военной базы в названной кавказской стране.

Minval.az