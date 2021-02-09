Инвестиции в Нагорный Карабах позволят довести объем товарооборота между Турцией и Азербайджаном до 15 млрд долларов в год. Данную мысль высказал глава Турецко-азербайджанского делового совета при Совете внешних экономических связей (DEİK) Сельджук Акат.

Он напомнил, что по итогам 2020 года объем товарооборота между двумя странами составил около 4,5 млрд долларов.

«Главы государств поставили цель – довести объем товарооборота до 15 млрд долларов. Мы выполнили задачу пока лишь на треть. Уверен, в ближайшее время не только достигнем, но и превзойдем целевые показатели, во многом благодаря инвестициям в Карабах», — сказал Акат в интервью Anadolu.

По его словам, DEİK продолжает сотрудничество со структурами и компаниями Азербайджана, в том числе в режиме онлайн.

Он подчеркнул, что Азербайджан обладает сильной и устойчивой экономикой и не последнюю роль в этом играет нефтяная промышленность. «Цены на нефть растут, что также в интересах Баку. Азербайджанская нефть торгуется чуть дороже ввиду лучшего качества», — констатировал представитель DEİK.

При этом он привлек внимание к экономическому потенциалу районов, освобожденных от армянской оккупации.

«В Карабахский регион планируются крупные инвестиции, поэтому вполне логично предполагать, что эта часть республики станет одним из двигателей экономического роста Азербайджана», — сказал Акат.

Инвестиции в Нагорный Карабах позволят не только достичь, но и превзойти целевой показатель товарооборота, уверен представитель DEİK.

Minval.az