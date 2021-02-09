Встреча сторонников Алексея Навального с представителями стран НАТО состоялась с целью «хитрее вести подрывную работу» в России, написала в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что 4 февраля глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков объявил об отмене всех протестных митингов в России до весны, а уже 9 февраля анонсировал новую акцию. «Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто — 8 февраля 2021 года в Постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и [исполнительным директором ФБК] Владимиром Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути — это встреча стран НАТО», — пояснила Захарова.

По ее мнению, представители западных стран «проинструктировали (…) своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу». Дипломат добавила, что страны Североатлантического альянса вложили в слишком много денег «в эту историю», чтобы тянуть до весны.

«Они четко понимают: весной накаченная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой «химоружия», не предъявляя факты, они не могут — их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк», — заключила представитель российского МИД.

Minval.az