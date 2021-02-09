В Китае рождаемость в 2020 году сократилась на 30% по сравнению с предыдущим годом. Число новорожденных, зарегистрированных по месту прописки, составило 10,35 млн, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство общественной безопасности КНР.

Так, в прошлом году было зарегистрировано 10,35 млн новорожденных: 5,29 млн (52,7%) мальчиков и 4,74 млн (47,3%) девочек.

В 2019 году в стране на свет появилось 14,65 млн малышей, в 2018 — 15,23 млн, в 2017 — 17,23 млн, а в 2016 году родилось 17,86 млн новорожденных.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом в 2020 году новорожденных было на 30% меньше.

Показатель упал до самой низкой отметки со времен образования КНР в 1949 году.

При этом продолжительность жизни в Китае возросла. Численность населения в 2019 году составила 1,4 млрд человек.

Minval.az