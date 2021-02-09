Франция полностью уважает давние ограничительные меры, введенные ОБСЕ в отношении экспорта оружия в Армению и Азербайджан. Об этом сказал Trend посол Франции в Азербайджане Захари Гросс, комментируя сообщение армянских СМИ о якобы договоренности между Францией и Арменией об углублении сотрудничества в сфере обороны.
«Информация, на которую вы ссылаетесь, неверна и вводит в заблуждение. Франция полностью уважает давние ограничительные меры, введенные ОБСЕ в отношении экспорта оружия в Армению и Азербайджан. И Армения, и Азербайджан четко определили иностранных поставщиков военной продукции. Эти поставщики всем хорошо известны.
У Армении и Азербайджана также есть оборонные соглашения с региональными державами. Таких договоренностей с Францией ни у Армении, ни у Азербайджана нет. Это соответствует беспристрастному подходу Франции к безопасности в регионе.
Франция совершенно беспристрастна в выполнении своего мандата в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.
Франция сожалеет о применении силы и гибели людей в недавней войне между Арменией и Азербайджаном, призывает к строгому соблюдению режима прекращения огня, прочному миру, примирению и сотрудничеству», — сказал он.