Глава германской партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, который сменил на этом посту канцлера страны Ангелу Меркель, считает, что необходимо открыть Украине перспективу членства в Европейском Союзе. Об этом он заявил в интервью изданию Internationale Politik.

«Что касается членства Украины в Евросоюзе, то этот вопрос сейчас поднимают. Но у нас есть большой интерес в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, поэтому мы должны поддержать Украину на ее сложном пути и открыть ей европейскую перспективу», — подчеркнул политик.

Кроме того, в беседе с журналистом, которая стала первым интервью Лашета после избрания его главой ХДС, политик поддержал сохранение санкций против России и выступил за дальнейшее сближение Киева и Брюсселя.

В то же время Лашет выразился в поддержку завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.

Minval.az