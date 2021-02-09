СOVID-вакцина компании AstraZeneca возможно, лишь на 10% эффективна от южноафриканского штамма коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования на небольшой выборке, сообщают The Guardian и BBC.

Отмечается, что в исследованной группе лишь в 10% случаев вакцина защитила людей от симптомов в легкой и умеренной форме. При этом ожидается, что вакцина все-же защитит от тяжелого течения болезни.

Исследование проводилось Университетом Уитвотерсренд в Южно-Африканской республике и Университетом Оксфорда, но еще не пересматривалось другими учеными.

Средний возраст испытуемых в выборке составлял 31 год, поэтому в ней не было той возрастной группы, для которой коронавирус представляет наибольшую угрозу.

Однако сходство вакцины AstraZeneca и другой, от компании Johnson & Johnson, которая показала эффективность против тяжелых симптомов, дают надежду, что она также предотвратит тяжелое течение заболевания.

«Возможно, нам не удастся снизить количество заражений, но по крайней мере это предоставит защиту от фатальных последствий, госпитализаций и тяжелого течения заболевания», — отмечает профессор Сара Гилберт из Университета Оксфорда.

Minval.az