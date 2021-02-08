Со вчерашнего дня в Армении запахло использованным памперсом, поскольку детишки из правящего блока «Мой шаг» испугались, что придет дядюшка Роберт (второй президент Армении Роберт Кочарян) и сделает им бо-бо. Об этом на встрече с журналистами заявил 8 февраля продюсер Армен Григорян.

Более того, по имеющейся у него информации, внеочередные выборы в Армении пройдут в мае текущего года, однако назвать конкретную дату Григорян не смог, так как она пока не определена.

«Выборы в Армении по любому будут, поскольку в России так решили. России плевать на то, что решил правящий блок «Мой шаг». Россия устами Роберта Кочаряна два дня назад заявила о том, что в Армении пройдут выборы, в котором примут участие два блока. Один будет представлять сам Кочарян, так как проект в лице Вазгена Манукяна по каким-то причинам провалился, а второй возглавит Пашинян. Я убежден в этом, поскольку Кочарян вылетел в Москву, а затем дал интервью новостному агентству «Спутник»», — сказал Григорян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Напомним, что депутаты парламентской фракции правящего блока «Мой шаг» 7 февраля встретились с премьер-министром Николом Пашиняном. По итогам встречи было распространено сообщение, в котором парламентское большинство отметило, что «предложение премьер-министра о проведении внеочередных парламентских выборов не получило положительного отклика со стороны парламентской оппозиции, среди широких слоев населения нет общественного заказа на проведение досрочных выборов».

Minval.az