Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева официально обратилась к Омбудсмену Грузии Нино Ломджария в связи с опубликованной на ряде интернет-сайтов информацией о помолвке двух детей в грузинском селе Поничала (Соганлыг).

В обращении Алиева с учетом серьезности данного вопроса попросила, чтобы соответствующие государственные органы незамедлительно расследовали данный факт и приняли меры по защите прав этих детей.

Накануне в соцсетях распространились кадры с помолвки 15-летнего мальчика со своей 11-летней двоюродной сестрой в селе Соганлыг, являющемся местом компактного проживания азербайджанцев в Грузии.

Близкий родственник девочки заявил СМИ, что информация в соцсетях не соответствует действительности.

«Девочке не 11, а 14 лет, она учится в IX классе. У нас так принято. Девочек обручают в подростковом возрасте, чтобы они не были сосватаны другому. Жених приходится девушке родственником, ему 19 лет. Они останутся помолвленными на протяжении трех лет. Затем планируется провести их свадьбу», — сказал он.

Minval.az