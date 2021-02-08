Главный конкурент и соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на последних выборах Мухаррем Индже объявил о создании новой партии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Вместе с тем политик заявил о выходе из главной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР). Индже обвинил ее в проамериканской позиции, отмечает агентство. Теперь он создаст партию «Отечество».

Индже мотивировал свой шаг тем, что системная оппозиция политически недееспособна.

«Нынешняя оппозиция не может бросить вызов власти, она с ней срослась и очень довольна этим. Они делят народ на две части, как арбуз. Мой путь расходится с теми, кто выпрашивает демократию у США, кто спрашивает: «Что мы забыли в Ливии?», кто говорит: «Жаль, что Турция помогла Азербайджану», – подчеркнул оппозиционер в Анкаре.

По его мнению, партия отошла от идей первого президента и основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Minval.az