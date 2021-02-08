«Преступники арестовали героя нации, заявившего лишь о том, что собирается жестко избить Никола Пашиняна, а я намерен сделать то же самое». Об этом перед зданием Генпрокуратуры Армении в ходе акции протеста с требованием освободить участника карабахских войн Ваана Бадасяна заявил член армянской террористической группировки «Сасна црер» Павлик Манукян.

По его словам, «таких, как он, тысячи, и Никол Пашинян в конце концов будет избит». Обратившись к полицейским, он отметил, что «этот аморальный человек должен быть жестко избит».

Minval.az