Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказался закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за отсутствия доказательств ее эффективности.

По его словам, до начала лета страна получит до 10 миллионов доз вакцины от коронавируса из разных стран, «Спутник V» в это число не входит. «Никакого подтверждения эффективности российской вакцины «Спутник V» не существует», — утверждает Зеленский.

Вместе с тем он объяснил, что наличие собственного препарата от коронавируса окажет позитивный эффект для россиян.

Президент подчеркнул, что сам будет прививаться вакциной Pfizer вместе с военнослужащими «как верховный главнокомандующий» и, возможно, сделает это в прямом эфире. «Граждане Украины — это люди, и точно не кролики, на них экспериментировать мы не имеем права», — заметил украинский лидер.

Minval.az