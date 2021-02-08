Уровень недовольства иранской общественности политикой властей достиг небывалых масштабов. С таким заявлением выступил бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.

«Сегодня достаточно выйти на улицу, чтобы осознать сколь высок уровень недовольства властью. Такого масштаба напряженности в стране еще никогда не наблюдалось», — сказал экс-президент.

По словам Ахмадинеджата, всех, кто выступает против режима называют «врагами революции». «Сегодня протестует уже весь народ. Неужели каждый противник революции?» — цитирует экс-президента «Анадолу».

Ахмадинеджад подчеркнул, что на самом деле против революции те, кто находясь у власти не выполняет своих обязанностей.

Махмуд Ахмадинеджад руководил Ираном два срока — с 2005 по 2013 год.

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