В период действия карантинного режима связанного с распространением коронавирусной инфекции, Nar обслуживал своих абонентов в усиленном режиме посредством различных каналов. В 2020 году в Служба поддержки 777 поступило более 2,5 млн. запросов, среднее время ответа на которые составило 20 секунд. 85% абонентов, позвонивших в Служба поддержки, высоко оценили уровень предоставляемых услуг. Служба поддержки Nar достиг высокого показателя в 93% в решении запросов абонентов с первого звонка.

В онлайн-чат приложения «Nar+» за год поступило более 195 тысяч запросов. Помимо выполнения множества важных операций за доли секунд, приложение также мгновенно отвечает на входящие запросы. Кроме того, официальные страницы Nar в Facebook, Instagram и Twitter оперативно ответили на запросы более чем 205 тысяч абонентов.

В период действия особого карантинного режима, около 400 клиентов обслуживались непосредственно на дому через услугу “Səyyar Nar”, которая дает абонентам возможность воспользоваться множеством абонентских услуг предоставляемых в центрах Nar, не выходя из дома. Стоит отметить, что абоненты могут обратиться в “Səyyar Nar” для замены SIM-карты, операций по восстановлению номера, активации услуги ASAN İmza и других услуг, не покидая дома. Более 7500 абонентов выбрали желаемый номер на сайте narsim.az и воспользовались услугой доставки на дом.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций.

Minval.az