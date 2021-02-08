Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил человечество о двух других угрозах, которые появятся после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприниматель отметил, что первой проблемой является угроза климата. По его словам, эта угроза ежегодно станет причин большего числе смертей, чем при пандемии.

Еще одним фактором, с которым может столкнуться человечество, как уточнил основатель Microsoft, является биотерроризм.

«Вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями», — сказал Гейтс.

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