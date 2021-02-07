Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в искажении истории Второй мировой войны, пишет «НВ».

В интервью Rheinische Post Штайнмайер выступил за достройку газопровода «Северный поток-2» и назвал энергетические отношения «почти последним мостиком между Россией и Европой». Он добавил, что 22 июня исполнится 80 лет нападению Германии на Советский Союз, а жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР. По его словам, «это не оправдывает ложную российскую политику сегодня», но нельзя «упускать из виду этот более широкий контекст».

Мельник заявил, что высказывания Штайнмайера вызвали у Украины настоящий шок. В такой трактовке СССР приравнивается к России, что является «прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов», в том числе украинцев.

Российская пропаганда десятилетиями навязывает нарратив о том, что Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией, утверждает посол.

По его словам, 22 июня 1941-го не Москва, а украинские города подверглись массовым ударам.

«Именно вот этот „широкий контекст“ и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради отбеливания «Северного потока-2″», — заявил Мельник.

Minval.az