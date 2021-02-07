Доступ в интернет частично восстановлен в Мьянме в воскресенье после сбоев на фоне протестов против военного переворота. Об этом сообщила международная некоммерческая организация NetBlocks.

«Частичное восстановление подключения к интернету подтверждено в Мьянме с 14:00 по местному времени у нескольких провайдеров после отключения. Однако неизвестно, будет ли восстановление продолжено. Социальные сети все еще заблокированы», — говорится в публикации на странице организации в Twitter.

Накануне доступ в интернет на национальном уровне упал до 54%, в воскресенье утром снизился до 14%. Сейчас уровень доступа составляет 63%.

В выходные в Мьянме прошли протесты против военного переворота. Так, участники акций в городе Янгоне призывали к освобождению государственного советника страны Аун Сан Су Чжи и других задержанных в результате захвата власти. Зачинщики переворота распорядились об ограничении провайдерами доступа пользователей к популярным соцсетям, чтобы помешать протестующим. Столкновений в ходе демонстрации отмечено не было. В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на опубликованный в соцсетях видеоролик проинформировало, что в городе Мьявади полиция разгоняла акцию протеста, были слышны звуки выстрелов.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.

Minval.az