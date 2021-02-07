Металлическая стела неясного происхождения была обнаружена на юго-востоке Турции в провинции Шанлыурфа, недалеко от загадочного храмового комплекса Гёбекли-Тепе — крупнейшего мегалита в мире, созданного 10-12 тысяч лет назад. Об этом сообщает новостное агентство Anadolu.

Монолитная стела из светлого металла высотой три метра и шириной 45 сантиметров, треугольная в сечении, имеет надпись древнетюркским письмом, напоминающим руны. Надпись гласит: «Если хочешь увидеть луну, посмотри на небо».

Район, где найдена стела, оцеплен жандармерией.

Ранее похожие монолиты были найдены в штате Юта в США, в Румынии и Великобритании. После анализа аэроснимков стало известно, что в штате Юта, например, стела простояла около пяти лет прежде чем была обнаружена. Но через несколько дней после начала ажиотажа и массового паломничества туристов тамошний монолит исчез.

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