Вашингтон не может выдвигать Тегерану условия касательно выполнения ядерной сделки, заявил в воскресенье верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В Вашингтоне прежде заявляли, что Иран должен вернуться к соблюдению обязательств, тогда и США сделают то же самое.

«Иран является той стороной, которая имеет право ставить условия в Совместном всеобъемлющем плане действий, поскольку действовал в соответствии с обязательствами – не США, не три европейских страны (Британия, Франция, Германия), которые растоптали все обязательства», — говорится в сообщении Хаменеи в Twitter.

Он подтвердил, что Вашингтон должен снять санкции, если хочет, чтобы Тегеран вернулся к выполнению тех обязательств, от которых ранее отказался.

Minval.az