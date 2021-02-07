Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью о политической ситуации в России, в которой раскритиковал оппозиционного политика Алексея Навального. Статья «Без путинизма и популизма» вышла на сайте Явлинского 6 февраля.

В своей публикации Явлинский обвинил Навального в политическом популизме и национализме, напомнил, что в прошлом тот участвовал в «Русских маршах». Он также заявил, что расследования «блогера-разоблачителя, „ревизорро“ верхних эшелонов российской власти и бизнеса» направлены на то, чтобы разжигать «примитивную социальную рознь».

Явлинский считает, что Навального и его окружение «не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой».

Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции. Поэтому, поддерживать или не поддерживать Навального как политика, каждый решает сам. Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления.

Основатель «Яблока» также раскритиковал Навального и его сторонников за характер протестных акций, прошедших в конце января и начале февраля. По мнению Явлинского, на митингах не было «ни организованного требования освободить политических заключенных, ни требований остановить войну на Украине», а все требования касались только фигуры Навального.

В своей статье Григорий Явлинский призвал расследовать отравление Алексея Навального, которое, по его мнению, «не просто преступление». «Возможно, это свидетельство существования в России санкционированных властями „эскадронов смерти“, причастных к государственному террору в отношении политических противников», — заявил Явлинский.

23 и 31 января и 2 февраля по всей России прошли акции протеста в связи с задержанием и судом над Алексеем Навальным, которому заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный — он проведет в колонии два года и восемь месяцев.

По итогам митингов задержали свыше 10 тысяч человек и возбудили 50 уголовных дел. Команда Навального объявила, что следующие протестные акции пройдут весной и летом 2021 года.

Minval.az