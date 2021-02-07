Вопрос реализации проекта «Северный поток — 2» не связан с ситуацией вокруг Алексея Навального, в случае прекращения строительства германские компании потеряют большие деньги. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

«Один вопрос — это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой — серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это», — сказал министр. Он указал на то, что «решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад».

«Если «Северный поток — 2» не будет достроен, то Россия не станет автоматически продавать меньше газа, поскольку по-прежнему эксплуатируются «Северный поток — 1″ и газопровод через Украину, но германские компании потеряют огромные инвестиции», — считает Альтмайер. «В связи с этим я срочно рекомендую вести предметную дискуссию», — подчеркнул министр.

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