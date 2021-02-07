Появилась информация о новых стычках между демонстрантами движения Black Lives Matter (против притеснения чернокожих) и полицией в США, сообщают СМИ.

По данным ряда изданий, в городе Сакраменто штата Калифорния группа демонстрантов преследовала и оскорбляла полицейских. В Сети опубликовано видео с места произошедшего.

Напомним, с конца мая прошлого года во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Правоохранители надели на мужчину наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против расизма. В конце января в СМИ появилась информация, что движение выдвинули на Нобелевскую премию мира.



Minval.az