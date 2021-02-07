Вакцина от коронавируса, созданная англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно со специалистами из Оксфордского университета, продемонстрировала низкую эффективность против южноафриканского варианта вируса, пишет Financial Times.

По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием 2 026 человек выяснилось, что две дозы препарата не могут обеспечить защиту вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новой мутацией.

В AstraZeneca, комментируя результаты исследования, заявили, что выборка пациентов была «относительно мала», а результаты исследования ученых пока не прошли оценку экспертов. В компании отметили, что эта вакцина «может защитить от тяжелого течения болезни», особенно если временной интервал между инъекциями составляет 8—12 недель.

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