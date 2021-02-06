Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине потерю ряда территорий после закрытия оппозиционных телеканалов.

Политик заявил, что этот шаг президента Владимира Зеленского не поможет ему остановить войну в Донбассе, а только выведет столкновения на новый этап.

«Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше», — добавил Саакашвили в эфире телеканала «Украина».

По его мнению, в конце концов Мариуполь и Херсон отойдут России. Саакашвили объяснил свою точку зрения тем, что Москве якобы необходим «плацдарм» на Украине, чтобы содержать Крым, снабжать его водой и улучшить логистику.

«Им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон. И они будут готовить основания (для военной операции. — ред.)», — заявил он.

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