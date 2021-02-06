Судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило морские испытания и 6 февраля начало укладку «Северного потока — 2» в водах Дании. Об этом сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2.

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2″, успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — сказали в компании.

В Nord Stream 2 добавили, что все работы по укладке газопровода проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями.

«Фортуна» прибыла к месту строительства трубопровода 24 января. Как сообщало датское морское управление, наряду с трубоукладочной баржей «Фортуна» вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании будет судно снабжения «Балтийский исследователь» и судно «Мурман».

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