Сотруднику национального офтальмологического центра в Сингапуре по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer от коронавируса, однако никаких побочных эффектов у него обнаружено не было, пишет газета Straits Times со ссылкой на заявление центра.

Согласно заявлению, инцидент произошел 14 января. Работник, ответственный за разведение вакцины, отошел во время подготовки дозы. Другой сотрудник ошибочно принял неразбавленную дозу в ампуле за готовую к введению. Ошибку удалось обнаружить спустя минуты после вакцинации.

«Старшим врачам незамедлительно сообщили, состояние сотрудника было оценено, оно было признано нормальным, без побочных эффектов или реакций», — цитирует газета заявление центра.

Сотрудника госпитализировали для наблюдения за его состоянием, а через два дня выписали. В центре продолжают следить за здоровьем сотрудника, он чувствует себя хорошо.

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