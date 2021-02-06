Израильская компания Spear UAV на авиасалоне Aero India-2021, который проходит в Бангалоре, представила карманный беспилотник Ninox 40. Он помещается на ладони и весит не больше ручной гранаты. Производители обещают широкий спектр применения: от гражданского разведчика во время стихийный бедствий до охраны границ и полноценного участника боевых операций. Индусы уже заинтересовались новинкой. В Spear UAV не скрывают: успех применения дронов в Карабахе дал проекту второе дыхание.

Коронавирус второй год отменяет крупнейшие выставки вооружений. Попали в этот список и авиасалоны – Франция и Германия в 2021 году отказались от их проведения. Индия не пошла по пути отмены – с 3 по 5 февраля на авиабазе в Бангалоре прошел 13-й авиасалон Aero India-2021.

Индийцы не прогадали: из-за отсутствия альтернативных площадок сотни фирм-производителей продемонстрировали тысячи новинок – рекордное количество для выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Одна только Россия привезла 200 новых изделий и презентаций. Это и экспортный вариант Су-57Э, и экспортный зенитный ракетный комплекс «Викинг» на базе модернизированного «Бука».

Свои авиационные ноу-хау продемонстрировали США и Франция – обновленные транспортники С-17, модернизированные истребители Dassault Rafale, ударные вертолеты.

Но особый интерес вызвал павильон беспилотников. Израильтяне из SpearUAV продемонстрировали широкой публике единственный ударный микро-дрон Ninox 40. После победы Азербайджана в Карабахе, которую во многом обеспечили израильские дроны, производители решили расширить модельный ряд.

В чем преимущества микродрона Ninox 40? Первое: размер. Диаметр в сложенном виде – 40 см, толщина – не больше 20 см. Второе: масса. В снаряженном состоянии он весит всего 250 грамм. Для сравнения: это вес российской гранаты Ф1 или снаряженного автоматного магазина. Третье: он полностью программируемый – можно задать любой по сложности маршрут.

При этом микро-беспилотник можно приспособить нести до 100 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте – и это четвертое преимущество. Больше того, производитель рекламирует возможность выстреливать этот дрон прямо из подствольника как гранату.

Управление при этом подхватывается автоматически. Скорость до 100 км он набирает меньше, чем за секунду. После «отстрела» в специальной капсуле, он раскрывает четыре кронштейна с пропеллерами. Материал – композиты. Оператор – один человек, управляет с помощью ручек-триггеров, контролировать движение можно при помощи специальных очков виртуальной реальности по типу VR. Есть и классический вариант – управление с тактического планшета.

Ninox 40 несет камеру с дневным и ночным режимом. Он может сам захватывать цель и сопровождать ее, ожидая дальнейших команд. Аккумулятора хватит на 40 минут.

Спектр применения понятен с ходу: участие в спецоперациях, патрулирование границ, помощь правоохранительным органам. Например, для наблюдения или даже разгона демонстраций.

Малыш Ninox 40 теоретически может нести пару светошумовых гранат или капсул со слезоточивым газом. Что касается боевых возможностей, то израильский микро-дрон в одиночку способен поразить бронетранспортер или даже танк – 100 грамм в тротиловом эквиваленте хватит, чтобы поразить боевую единицу в крышу башни или моторный отсек. При этом микро-размер повышает шанс проскочить мимо даже самых точных радаров.

Таким образом, микро-беспилотник Ninox 40 может показать себя намного эффективней успешных ударных «Байрактаров» и израильских дронов-камикадзе IAI Harop. Огромный бонус – низкая цена таких ударных малышей.

Впрочем, в SpearUAV не акцентируются только на ударных возможностях Ninox 40. По их словам, он полезен и в мирной жизни: как отмечает гендиректор генеральный директор SpearUAV Ишай Амир, его можно применять во время спасательных миссий, тушения пожаров и поиске пропавших без вести.

Однако, как бы там ни было, именно индийское военное ведомство больше всего заинтересовалось израильской новинкой. Ведь он может подниматься на высоту в несколько километров, этого хватит для работы в высокогорных участках границы, например, с Пакистаном. Сообщается, что SpearUAV уже подписали соглашение с индийцами из Paras Aerospace. Они организуют поставки партию новеньких дронов в армию и правоохранительные органы Индии.

Minval.az