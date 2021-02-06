Бывший президент Армении, военный преступник и соучастник Ходжалинского геноцида Роберт Кочарян, находящийся с визитом в России, коснулся темы схожести в поступках российского блогера Алексея Навального и действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

«Очень много общего: и отсутствие опыта, и нахрапистость, и, кстати, талант манипулировать людьми. Это на самом деле талант – люди, которые могут создавать хаос и чувствуют себя достаточно комфортно в этой ситуации», — заявил Кочарян во время интервью Sputnik Армения.

Как считает военный преступник, появление таких людей – это антисистемный тренд, который подпитан рассредоточением информации через интернет и социальные сети.

«Все это идет вразрез с мышлением государственным и в целом с представлениями государствообразующего начала. В России это начало, кстати, гораздо сильнее», — добавил важно он.

Minval.az