Два землетрясения магнитудой 2,3 и 3,7 произошли на востоке Армении в ночь на субботу и днем в субботу, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Первый толчок магнитудой 4,7 был зарегистрирован 5 февраля в 19:36 по местному времени близ озера Севан в 5 км к северо-востоку от населенного пункта Шоржа в Гегаркуникской области.

«6 февраля в 00:06 и в 11:49 в 5 км и 4 км к северо-востоку от Шоржи произошли землетрясения магнитудой 3,7 и 2,3. Сила толчков в эпицентре составила 2-3 и 4-5 баллов, соответственно», — отметили в МЧС.

По данным администрации Гегаркуникской области, в населенном пункте Артаниш разрушена стена недействующей школы, в селах Агберд и Шоржа разрушены стены хлевов.

Информация о других разрушениях или пострадавших не поступала.

Minval.az