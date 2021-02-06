Россия не способна самостоятельно создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), известный как МиГ-41, заявил военный эксперт Петр Бутовский на страницах американского журнала Aviation Week & Space Technology.

По мнению специалиста, ждать появления замены истребителя-перехватчика МиГ-31 в 2030 году не стоит. «Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет», — уверен автор.

Бутовский пишет, что задачи, которые сейчас ставятся перед ПАК ДП, будут частично переданы истребителю пятого поколения Су-57. «Кроме того, россияне могут снова продлить срок службы и модернизировать парк МиГ-31, чтобы он оставался в строю и после 2030 года», — допускает эксперт.

Бутовский напоминает, что над концепциями вариантов легкого истребителя работают в конструкторских бюро «МиГ» и «Сухой». «Все они имеют более низкий статус, чем проект ПАК ДП, учитывая отсутствие закупок или государственного финансирования для исследуемых вариантов», — пишет автор.

По его словам, в создании собственного легкого истребителя заинтересованы ОАЭ, с которыми по данному вопросу может сотрудничать Россия. «В последующие годы, за исключением нескольких общих заявлений о том, что проект актуален, подробностей не было», — напоминает Бутовский.

Таким образом эксперт прокомментировал заявление «Ростеха» о запуске процесса разработки истребителя-перехватчика нового поколения.

Minval.az