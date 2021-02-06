Покинувший Гильдию киноактеров США (SAG-AFTRA) бывший президент страны Дональд Трамп все равно может быть наказан. Об этом заявила президент организации, актриса Габриель Картерис, пишет TMZ.

По ее словам, миллиардер сбежал из профсоюза артистов за день до того, как его хотели подвергнуть дисциплинарному взысканию или исключить. Картерис уверена, что Трамп просто не хотел переживать процедуру, поэтому сыграл на опережение.

Тем не менее в SAG-AFTRA решили принять дополнительные ограничительные меры, которые не позволят бизнесмену когда-либо вернуться обратно, если он этого захочет. Картерис объяснила, что столь резкая реакция связана с тем, что произошло 6 января, когда группа сторонников Трампа пошла на штурм и захватила Капитолий.

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