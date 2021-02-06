В Германии 185 актеров и актрис совершили массовый каминг-аут, признавшись в своей гомосексуальности, бисексуальности или трансгендерности, сообщает The Hollywood Reporter. Их заявление, интервью и портреты опубликовал журнал Süddeutsche Zeitung.

185 Schauspieler*innen outen sich im neuen SZ-Magazin als lesbisch, schwul, bi, queer, nicht-binär, trans*. Was sie mit #actout erreichen wollen – am Freitag im neuen Heft in der @SZ und jetzt digital unter https://t.co/GYWsgfjudB pic.twitter.com/Ej84a9W8EQ — SZ Magazin (@szmagazin) February 4, 2021

Среди тех, кто открыто рассказал о своей сексуальной идентичности — Марк Вашке («Тьма»), Годехард Гизе и Удо Замель («Вавилон-Берлин») и Карин Ханжевски («Место преступления»). Участники совместного каминг-аута призвали общество изменить отношение к представителям ЛГБТ-сообщества и чаще показывать их в кино.

Манифест представителей киноиндустрии опубликован на 16 языках, включая русский, на специальном сайте.

«Мы актеры. Нам не обязательно быть тем, кого мы играем. Мы играем других людей — в этом суть нашей работы. Мы играем жен и отцов семейств, любовников и государственных деятелей, тех, кто вызывает сочувствие и отвращение. Часто это персонажи, с убеждениями которых мы сами никогда бы не согласились. Так мы можем играть убийц, не убивая. Мы можем спасать жизни, не изучая медицину. Мы можем играть людей с сексуальной идентичностью, отличной от нашей. И мы занимаемся этим уже давно, практически все время, потому что это наша работа», — говорится в их обращении.

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