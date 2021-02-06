Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США постараются привлечь Китай к ответственности за нарушения международных норм. Об этом он сказал во время телефонного разговора со своим китайским коллегой Ян Цзечи, говорится на сайте американского Государственного департамента.

«США будут работать совместно с союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности <…> за то, что она подрывает международный порядок, основанный на правилах», — отметил Блинкен.

По его словам, что действия Пекина угрожают стабильности Индо-Тихоокеанского региона. Блинкен добавил, что Соединенные Штаты продолжат отстаивать демократические ценности в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Также он потребовал от КНР присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Бирме.

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