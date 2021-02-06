Президент США Джо Байден заявил, что его предшественника Дональда Трампа нельзя допускать к брифингам разведки, на которые у бывших глав государства обычно есть право. Об этом сообщает CNN.

«Я просто думаю, что нет необходимости проводить для него брифинги разведки. Какая ценность они для него имеют? Какое влияние у него вообще есть, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать?», — пояснил президент.

Президент пояснил, что это связано со «странным поведением Трампа» и не связано со штурмом Капитолия».

На вопрос, что его больше всего беспокоит, если Трамп продолжит получать секретную информацию, Байден ответил: «Я бы предпочел не строить догадок вслух. Я просто думаю, что у него нет никакой необходимости в разведывательных брифингах».

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