Глава Службы военного контроля Минобороны Армении, ранее изображавший «министра обороны» фейкового режима т.н. НКР» Джалал Арутюнян озвучил резко реваншистские взгляды на свою задачу на новом посту и в целом на перспективы Армении.

«Могу сказать только одно — наши сегодняшние и завтрашние действия будут направлены против Азербайджана, мы все сделаем для того, чтобы восстановить потерянное», — заявил он.

По словам Арутюняна, ключевая цель Армении — увеличить мощность свей армии, получить новое вооружение и обзавестись современными технологиями, передает «Вестник Кавказа».

Напомним, Арутюнян играл роль «министра обороны НКР» до 27 октября, когда был уволен по ранению. Вскоре Генпрокуратура Азербайджана объявила его и еще трех лиц в международный розыск за преступления, совершенные в отношении мирного населения Гянджи. Главой СВО Минобороны РА Арутюнян был назначен накануне.

Minval.az