Сроки возвращения Соединенных Штатов к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) зависят от того, когда Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках соглашения. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это действительно зависит от Ирана. Если Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое и затем используют это в качестве платформы для достижения более долгосрочной и прочной договоренности, которая также будет касаться других сфер, вызывающих обеспокоенность, — сказала Псаки. — Это будет сделано в партнерстве с остальными участниками сделки государствами — постоянными членами СБ ООН и Германией, а также в рамках консультаций с Конгрессом США. Администрация работает только две с половиной недели».

Пресс-секретаря попросили прокомментировать запланированную на пятницу встречу по Ирану представителей различных ведомств высокого ранга, входящих в Совет национальной безопасности Белого дома. По данным портала Axios, чиновники планировали обсудить, стоит ли властям США «настаивать на возвращении к ядерной сделке до июньских президентских выборов в Иране» или подождать до подведения их итогов.

По словам Псаки, в ходе совещания каких-либо решений принято не будет. «Встреча сосредоточена на Ближнем Востоке. Уверена, что Иран будет частью обсуждений, это важный вопрос, приоритет для президента, — отметила она. — Но это не встреча, где принимаются решения. Президент не будет в ней участвовать. Это обычная часть межведомственной работы».

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