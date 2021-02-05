Администрация США в свете решения прекратить поддержку боевых операций коалиции Саудовской Аравии в Йемене приостановила на неопределенный срок продажу Эр-Рияду 10 тыс. авиабомб на сумму почти $770 млн. Об этом сообщает газета Defense News со ссылкой на источник. В то же время вероятность поставки вооружений, касающихся национальной обороны королевства, остается открытой.

На данный момент заморожены две сделки. Первая касается предоставления 3 тыс. авиабомб малого диаметра GBU-39 Small Diameter Bomb I (SDB I) компании Boeing общей стоимостью в $290 млн. Контракт был одобрен предыдущей администрацией США в декабре, соответствующее сообщение разместило в январе управление министерства обороны по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA). Вторая сделка затрагивала продажу 7 тыс. высокоточных управляемых авиационных бомб (УАБ) Paveway IV компании Raytheon Technologies на $478 млн.

По данным издания, исполнительный директор концерна Raytheon Technologies Грегори Хейс заявил 26 января инвесторам, что компания отказывается от продажи системы наступательного оружия «неназванному ближневосточному покупателю, поскольку сомневается, что новая администрация США даст на это лицензию». Газета допускает, что дальнейшие поставки вооружений Саудовской Аравии могут быть отложены или вовсе отменены в связи с обзором нынешними властями сделок, заключенных их предшественниками. По словам представителя Белого дома, заключение оружейных контрактов с Эр-Риядом вернется под соответствующий традиционный процесс надзора.

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