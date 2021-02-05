Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по проекту «Северный поток — 2».

В пятницу в онлайн-режиме состоялось заседание совместного франко-немецкого совета по обороне и безопасности с участием Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе – это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2. В этих рамках газ являются частью энергии этого перехода», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания совета.

Он также подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.

«У нас тесная координация по этому вопросу с госпожой канцлер. Несмотря на все комментарии, которые можно видеть, наши позиции скоординированы. Решение было принято. И я полностью солидарен. Наше стремление в том, чтобы ответить на проблему экологического перехода и укрепить европейский энергетический суверенитет. И мы должны работать над этой повесткой», — заявил Макрон.

Minval.az