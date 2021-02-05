Число людей, сделавших прививку от коронавируса, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения», — сказал он. «С одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени. Однако более чем три четверти прививок приходятся всего на 10 стран», — констатировал глава ВОЗ.

В связи с этим Гебрейесус призвал страны, которые уже провели вакцинацию своих работников здравоохранения и пожилых людей, «поделиться» с другими государствами. По его словам, такой шаг представлял бы собой «лучший способ защитить свое население».

«Чем больше времени потребуется для вакцинации тех, кто подвергается повсеместно наибольшему риску, тем больше возможностей мы предоставим вирусу COVID-19 мутировать и избегать воздействия вакцин», — сказал гендиректор и напомнил, что почти в 130 государствах мира, в которых проживает 2,5 млрд человек, еще не сделано ни одной прививки от коронавируса.

Гебрейесус призвал к «массированному наращиванию» производства вакцин от COVID-19. По его мнению, фармацевтические предприятия мира должны оказывать помощь друг другу, предоставляя необходимую инфраструктуру для такого производства. Он также предложил фармацевтическим компаниям выдавать «неэксклюзивные лицензии» на свою продукцию, чтобы другие компании могли подключиться к производству их вакцин. Подобный механизм, напомнил гендиректор, ранее применялся в отношении препаратов от ВИЧ и гепатита С. Обмен знаниями и данными о вакцинах, подчеркнул глава ВОЗ, позволит «немедленно загрузить неиспользуемые производственные мощности, чтобы создать дополнительную производственную базу, особенно в Азии, Африки, Азии и Латинской Америке».

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 12:48 5 февраля в мире с начала пандемии выявлено 104 165 066 заразившихся коронавирусом, в 2 265 354 случаях болезнь закончилась летальным исходом.

Minval.az