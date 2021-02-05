Вражду и неприязнь между нашими народами разожгли армянские политики и идеологи, а теперь оправдывают этим сецессию Нагорного Карабаха.

Председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам парламента Армении Владимир Варданян в своем интервью телеканалу «1in.am» заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха обусловлен в основном тем, что начиная с 88-ого года, этнический армянин не может чувствовать себя в безопасности под руководством Азербайджана. В нашей стране, по мнению этого представителя правящей партии «Мой шаг», действует расистский режим.

Как видим армянские политики продолжают, в той или иной форме, повторять порочный, а, в действительности, расистский тезис, озвученный в начале 2000 годов с трибуны ПАСЕ экс-президентом Армении Робертом Кочаряном, заявившего об «этнической несовместимости армян и азербайджанцев».

У армян утвердилось анормальное мировосприятие. Они не хотят замечать, что сами были инициаторами преступной карабахской авантюры, первыми изгнали из Армении сотни тысяч азербайджанцев, установили военный контроль над Нагорным Карабахом и оккупировали 7 окружающих районов, изгнав оттуда в результате этнических чисток еще 600 тысяч азербайджанцев. Армяне учинили геноцид в Ходжалах, жертвами которого стало более 600 женщин, стариков и детей. Армяне осуществили в Азербайджане десятки террористических актов, среди которых взрывы автобусов с пассажирами в Евлахе и Баку, сбитые вертолеты с десятками мирных граждан над Шушой, а также с высокопоставленными государственными деятелями над Каракендом. Мы не забыли подрыв метров в Баку и железнодорожных составов в Дагестане. Общее число жертв развязанного армянами кровавого конфликта и террора в Азербайджане составило только убитыми более 20 тысяч человек.

Армянские политики и идеологи, зная все это, абстрагируют от совершенных представителями собственной нации массовых преступлений против азербайджанцев, и при этом лицемерно жалуются на негативное отношение к армянам в нашей стране. А стоит ли ожидать иное отношение к представителям нации, которая возвеличивает террор и героизирует террористов, подло стрелявших в спину государственным деятелям и дипломатам Турции и Азербайджана, организовывавших взрывы бомб и иные акции в Германии, Франции, России, США? В Армении этим террористам не только ставятся памятники, но и делаются заявления, что террор остается в арсенале борьбы.

Одним словом, армянские политики и идеологи сделали все, чтобы совместное проживание наших народов оказалось затруднено и вместо того, чтобы покаяться в свершенных ошибках и преступлениях, лицемерно говорят о стене вражды, разделившую наши народы, чтобы обосновать необходимость отделения Нагорного Карабаха. Понять наших соседей тяжело, но еще трудней понять покровительствующих им западных политиков, которые любят разглагольствовать о правах человека, о гуманизме и толерантности, но при этом не желают замечать двуличие и лицемерие своих армянских подопечных.

Расим Мусабеков

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Minval.az