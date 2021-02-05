Министерство обороны Армении обнародовало имена еще 52 своих военнослужащих, погибших во Второй Карабахской войне.
Министерство обороны Армении обнародовало имена еще 52 своих военнослужащих, погибших во Второй Карабахской войне.
Дата: 2021/02/05 15:13
Раздел: Новость
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