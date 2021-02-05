Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об образовании».

В соответствии с законом, лицам, окончившим какую-то ступень образования в учебном заведении (за исключением докторантуры) в установленном законодательством порядке будет предоставляться государственное свидетельство о соответствующем образовании, созданное в форме электронного документа в «Централизованной информационной системе образования».

Согласно закону, в то же время лицам, по различным причинам не окончившим какую-то ступень обучения, в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти, будет предоставляться справка о соответствующем образовании в форме электронного документа, созданного в «Централизованной информационной системе образования».

Изменения в законе «Об образовании» предусматривают внедрение электронных информационных систем в сфере выдачи государственных свидетельств об образовании, уточнение терминов. Для этого государственные свидетельства об образовании будут составляться посредством «Централизованной информационной системы образования».

Minval.az