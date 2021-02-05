Партия «Ени Азербайджан» направила письмо протеста в связи с предвзятым заявлением, в связи с Азербайджаном, озвученным в ходе видеоконференции политической Ассамблеи (ПА) Европейской народной партии 1 февраля 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе партии, в письме говорится, что Азербайджан полностью соблюдает условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в рамках которого между Азербайджаном и Арменией был осуществлен обмен сотнями пленных, заложников и тел, этот процесс продолжается в соответствии с международными нормами.

Отмечается, что после заявления 10 ноября, положившего конец войне, террористы, прибывшие из Армении на азербайджанские территории и совершившие диверсионные действия, не могут считаться военнопленными, и вопрос в связи с ними будет решен в рамках соответствующих законов.

«Армения должна правильно оценивать ситуацию, не повторять прежних ошибок, ведущих к самоизоляции. С этой точки зрения международное сообщество должно поддерживать полное выполнение трехстороннего заявления, установление мира и атмосферы доверия в регионе и между нашими народами. Рекомендуем ПА ЕНП собрать подробную информацию, прежде чем озвучивать предвзятые заявления», — говорится в письме.

Minval.az