В турецкой провинции Синоп прошли испытания крылатой ракеты Atmaca.

Противокарабельная ракета дальнего радиуса действия, разработки специалистов компании Roketsan, вскоре поступит в серийное производство.

Испытания прошли успешно, ракеты точно поразили цель условного противника.

За испытаниями наблюдали командующий ВМС Турции адмирал Аднан Озбал и губернатор Синопа Эрол Караомероглу. «Ракеты Atmaca придают уверенности друзьям Турции и внушают страх врагам Анкары», — сказал Озбал.

С успешными испытаниями поздравил разработчиков Atmaca и глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Ракета успешно запущена с военного судна TCG Kınalıada и точно поразила цель. Поздравляю Roketsan и вооруженные силы Турции», — написал Демир в Twitter, передает «Анадолу».



Minval.az