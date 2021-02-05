Туристический сезон в Турции начнется в апреле, на майские праздники в стране ждут российских гостей, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

«Наша цель — начать летний сезон в апреле. Он откроется не сразу, а постепенно, начнется со Средиземного моря и затем распространится на Эгейское. Мы ожидаем в первую очередь туристов из европейских стран», — сказал Эрсой в интервью телеканалу Haberturk.

Он отметил, что в Турции с конца апреля ждут гостей из России, где начнутся майские праздники, а с середины мая — местных, после окончания священного у мусульман месяца Рамадан.

Minval.az