Лидеры армянской оппозиции планируют провести новую встречу после возвращения экс-президента Роберта Кочаряна из Москвы. Об этом пишет в пятницу газета «Жоговурд».

«До 8 февраля второй президент Роберт Кочарян проведет в Москве встречи с российской элитой, после чего вернется в Армению. Накануне на встрече лидеров оппозиции обсуждался вопрос о том, что конкретные планы нужно будет строить только после возвращения Кочаряна. Для этого потребуется новая встреча», — пишет издание.

«Жоговурд» сообщает, что на днях встретились экс-президенты Роберт Кочарян, Серж Саргсян, лидер партии «Родина» Артур Ванецян, а также кандидат в премьеры от оппозиции Вазген Манукян, представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян и руководитель «Процветающей Армении» Гагик Царукян.

По информации издания, известно лишь, что с 20 февраля оппозиция приступит к активным действиям, требуя отставки премьера Никола Пашиняна.

Minval.az