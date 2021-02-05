Пентагон проведет анализ расположения американских военных по всему миру, сообщил новый министр обороны страны Ллойд Остин. Его заявление опубликовано на сайте Пентагона.

«В отчете будет содержаться мой совет главнокомандующему о том, как лучше всего распределять вооруженные силы в соответствии с национальными интересами», – отметил Остин.

При этом министр добавил, что при проведении анализа Пентагон будет консультироваться с союзниками и партнерами США. Какие-либо конкретные возможные изменения в распределении американских сил в заявлении не указаны.

Minval.az