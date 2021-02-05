Комитет сената Конгресса США по разведке изучит предполагаемое влияние зарубежных стран, в том числе России, на американские антиправительственные экстремистские группировки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на нового председателя комитета Марка Уорнера.

По его словам, сенаторы намерены установить, есть ли у таких группировок связи с организациями в Европе и с Россией. Расследование будет проводиться в отношении сторонников превосходства белой расы, антифашистского движения «Антифа», а также других радикальных группировок, рассказал Уорнер.

Ранее президент США Джо Байден поручил администрации оценить риски внутреннего экстремизма после беспорядков в Вашингтоне.

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