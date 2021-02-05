Военные медики Российского миротворческого контингента (РМК) приступили к вакцинации миротворцев вторым компонентом вакцины «Спутник-V» в Нагорном Карабахе, передает Минобороны РФ.

Первыми вакцину получили представители командования российского миротворческого контингента, а также военнослужащие медицинских подразделений, дислоцированных в Ханкенди. В дальнейшем, в соответствии с утвержденным графиком, выездные бригады медиков проведут вакцинацию личного состава РМК, выполняющего задачи на всех 27 наблюдательных постах.

Всего в Нагорный Карабах доставлено около 2 тысяч доз вакцины. Этого количества достаточно, для того чтобы охватить весь личный состав миротворцев. Вакцину доставляют в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивает сохранность вакцины при транспортировке.

По завершению вакцинации все военнослужащие получают сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции, в котором указываются даты введения первого и второго компонентов вакцины «Спутник-V».

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