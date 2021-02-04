Администрация США пока не выработала каких-либо конкретных мер против Китая в связи ситуацией с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и утверждениями о якобы «систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах» в отношении женщин там.

«Я не думаю, что буду предвосхищать действия президента США Джо Байдена по этому поводу или госсекретаря Энтони Блинкена. Мы, конечно, согласны с оценками Госдепартамента, — сказала в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на соответствующий вопрос. — Однако у меня пока нет ничего касательно конкретных действий».

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